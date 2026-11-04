Ministerio del Interior coordina con transportistas acciones contra la inseguridad y ataques a buses

El viceministro de Orden Interno, Juan Carlos Sotil Toledo, sostuvo una reunión con representantes del gremio de transporte y altos mandos de la Policía Nacional para coordinar acciones frente a los recientes ataques contra conductores y empresas de transporte público. El encuentro se realizó en medio de la preocupación por los hechos de violencia registrados en distintos puntos de Lima.

Buscan integrar cámaras de vigilancia con la Policía

La reunión se produjo tras dos atentados recientes. En Chorrillos, el conductor de un bus de la línea 91, identificado como Josué Antonio Perdomo Estrada, de 41 años, falleció luego de recibir varios disparos. Asimismo, una unidad de la empresa Santa Catalina fue atacada en Villa El Salvador, aunque en este caso el chofer resultó ileso.

Durante el encuentro, el dirigente del sector transporte Julio Bretoneche planteó integrar las cámaras de vigilancia de las empresas y municipalidades con los sistemas de la Policía. Según explicó, se prevé incorporar inicialmente 41 cámaras del corredor seguro de Chuquitanta, con herramientas de inteligencia artificial y 87 algoritmos que permitirían, entre otras funciones, la identificación facial.

Además, el representante insistió en la necesidad de establecer una coordinación con la empresa Meta para facilitar información que permita identificar y ubicar las líneas de WhatsApp utilizadas por organizaciones criminales. Desde el Ministerio del Interior indicaron que estas reuniones forman parte de un seguimiento permanente y que el ministro César Astudillo también está al tanto de las coordinaciones con los transportistas.