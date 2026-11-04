Precios de productos de la canasta familiar registran alzas de hasta 50% en mercados

Las familias peruanas enfrentan nuevos incrementos en los mercados. En las últimas semanas, diversos productos de primera necesidad registraron aumentos considerables, lo que obliga a los consumidores a reajustar sus presupuestos para cubrir sus compras.

Entre los alimentos más afectados figuran el choclo, la zanahoria, la arveja, la papa amarilla y otras hortalizas y tubérculos. Según especialistas del sector agrario, las anomalías climáticas y las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño estarían perjudicando la producción en los valles agrícolas.

Alimentos registran incrementos de hasta 50 %

De acuerdo con los análisis de mercado mencionados en el informe, este grupo de productos acumula un alza aproximada del 20 % frente a los precios de hace un año. Sin embargo, algunos alimentos presentan variaciones mayores: el choclo pasó de alrededor de S/ 6.50 a cerca de S/ 10, mientras que la zanahoria subió de S/ 4 a S/ 7 por kilo.

Otros productos también registraron incrementos. El precio del olluco pasó de S/ 1.78 a S/ 4.83 por kilo, la vainita de S/ 2.30 a S/ 6.20 y la arveja verde alcanzó los S/ 8.63 en el mercado mayorista. En los centros de acopio, comerciantes reportaron que una caja de producto que antes costaba S/ 80 ahora llega a S/ 130.

Mientras los precios continúan elevados, los consumidores buscan alternativas para reducir sus gastos y las familias deben adaptar sus compras a sus posibilidades. La incertidumbre se mantiene sobre cuándo se estabilizará el abastecimiento y los costos de los alimentos.