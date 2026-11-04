24 Horas Edición Central

04/11/2026

Precios de productos de la canasta familiar registran alzas de hasta 50% en mercados

El choclo, la zanahoria, la arveja y otros alimentos elevaron sus precios debido a las anomalías climáticas que afectan las zonas de producción.



Las familias peruanas enfrentan nuevos incrementos en los mercados. En las últimas semanas, diversos productos de primera necesidad registraron aumentos considerables, lo que obliga a los consumidores a reajustar sus presupuestos para cubrir sus compras.

Entre los alimentos más afectados figuran el choclo, la zanahoria, la arveja, la papa amarilla y otras hortalizas y tubérculos. Según especialistas del sector agrario, las anomalías climáticas y las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño estarían perjudicando la producción en los valles agrícolas.

Alimentos registran incrementos de hasta 50 %

De acuerdo con los análisis de mercado mencionados en el informe, este grupo de productos acumula un alza aproximada del 20 % frente a los precios de hace un año. Sin embargo, algunos alimentos presentan variaciones mayores: el choclo pasó de alrededor de S/ 6.50 a cerca de S/ 10, mientras que la zanahoria subió de S/ 4 a S/ 7 por kilo.

Otros productos también registraron incrementos. El precio del olluco pasó de S/ 1.78 a S/ 4.83 por kilo, la vainita de S/ 2.30 a S/ 6.20 y la arveja verde alcanzó los S/ 8.63 en el mercado mayorista. En los centros de acopio, comerciantes reportaron que una caja de producto que antes costaba S/ 80 ahora llega a S/ 130.

Mientras los precios continúan elevados, los consumidores buscan alternativas para reducir sus gastos y las familias deben adaptar sus compras a sus posibilidades. La incertidumbre se mantiene sobre cuándo se estabilizará el abastecimiento y los costos de los alimentos.


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