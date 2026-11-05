Bebé de 13 días es hospitalizada por dengue en Chimbote

Una recién nacida de 13 días fue trasladada desde la provincia de Casma al Hospital Regional de Nuevo Chimbote tras presentar una infección por dengue. La menor permanece bajo observación médica y, según las autoridades de salud, muestra una evolución favorable.

El director del hospital informó que la bebé habría contraído la enfermedad cuando tenía cuatro días de nacida. Sin embargo, aún se investigan las circunstancias del contagio, debido a que sus padres también dieron positivo a la infección.

El director regional de Salud señaló que la menor se encuentra en la etapa febril, considerada un periodo de riesgo por la posibilidad de que se presenten complicaciones. Por ello, continúa bajo evaluación médica y de laboratorio.

Investigan posible transmisión vertical

Ante la preocupación de la familia sobre una posible transmisión mediante la lactancia materna, las autoridades indicaron que, de acuerdo con la evaluación del pediatra, el contagio podría haberse producido por una picadura de mosquito poco después del nacimiento.