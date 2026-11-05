Fenómeno El Niño: advierten riesgos de enfermedades y cáncer de piel por las altas temperaturas

Las altas temperaturas y los cambios de humedad asociados al fenómeno de El Niño podrían incrementar los problemas dermatológicos en la población. Entre las afecciones más frecuentes figuran los sarpullidos en niños pequeños, las infecciones por hongos y el agravamiento de enfermedades inflamatorias como el acné y la rosácea.

La dermatóloga Carmen Prada, integrante del Círculo de Dermatólogos del Perú, advirtió que la exposición a la radiación ultravioleta también puede provocar quemaduras solares, envejecimiento prematuro y cáncer de piel. Asimismo, precisó que el daño ocasionado por la radiación es acumulativo, por lo que la protección debe mantenerse incluso cuando el cielo está nublado.

Especialista recomienda identificar señales de alerta

La doctora explicó que existe una regla denominada ABCDE para reconocer posibles lesiones sospechosas: asimetría, bordes irregulares, presencia de dos o más colores, aumento del diámetro y evolución o cambios en la apariencia de una mancha o lunar. Ante cualquiera de estas señales, recomendó acudir a un dermatólogo para una evaluación.

Respecto a la prevención, aconsejó utilizar bloqueador solar con factor de protección SPF 50 como mínimo, aplicando dos líneas de producto sobre los dedos para cubrir las zonas expuestas y renovándolo cada tres horas. También recomendó usar sombreros, ropa de manga larga, lentes de sol y sombrillas, además de evitar la exposición directa entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.