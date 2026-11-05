Moquegua celebra sus 485 años de fundación con muestra de su gastronomía y productos tradicionales

Moquegua se prepara para celebrar su 485 aniversario de fundación y, como parte de las actividades conmemorativas, llegó hasta Lima para presentar una muestra de sus principales atractivos gastronómicos. La exhibición reúne platos tradicionales, postres y bebidas representativas de esta región del sur del país.

Entre las preparaciones destacan el sancochado moqueguano con chuño frito, la cacharrada, que incluye siete preparaciones a base de vísceras de res, el cuy frito, el chupe de camarones y el tradicional tamal al horno. Estas propuestas forman parte de la identidad culinaria que caracteriza a la región.

La muestra también incluye una variedad de vinos y piscos, además de sus derivados en diferentes presentaciones, como cremas de lúcuma, fresa y menta. Asimismo, se presentó el reconocido damasco moqueguano y la leche de monja, un aperitivo elaborado a base de huevo y pisco. En cuanto a la dulcería, destacan los alfajores de penco, los suspiros, los voladores y las empanadas de carnaval con dulce de membrillo.

Las actividades por los 485 años de fundación de Moquegua se celebrarán este 25 de noviembre. Como parte de la programación, se realizarán presentaciones para dar a conocer las tradiciones, costumbres y expresiones culturales de esta región del país.