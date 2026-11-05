Internos de penal de Pucallpa elaboran sillas talladas para recibir al papa León XIV

Dos sillas de madera tallada, elaboradas por internos del establecimiento penitenciario de Pucallpa, formarán parte de los preparativos para la histórica visita del papa León XIV a la región Ucayali. Las piezas fueron trabajadas por personas privadas de su libertad que desarrollaron esta habilidad artística durante su permanencia en el penal.

Una silla será entregada al pontífice y otra quedará en Ucayali

Los muebles recibirán tapizado en los asientos y respaldos, mientras que los detalles tallados en los brazos permanecerán descubiertos para conservar el acabado artesanal. El trabajo fue destacado por sus organizadores, quienes resaltaron la destreza alcanzada por los internos en esta técnica.

Una de las sillas será entregada al papa León XIV durante su visita, mientras que la segunda permanecerá en Ucayali para formar parte de un museo que proyecta implementar la Iglesia Católica. En este espacio también se exhibirían otros objetos relacionados con la llegada del máximo representante de la Iglesia católica.

De esta manera, las dos piezas elaboradas en el establecimiento penitenciario se incorporarán a las actividades previas a la visita papal y permitirán mostrar el trabajo artístico desarrollado por los internos de Pucallpa.