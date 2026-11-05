Ministerio de Economía propone combatir inflación con “nuevos empleos”

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que la generación de nuevos puestos de trabajo ayudaría a enfrentar el incremento de precios. La inflación en Lima Metropolitana alcanzó el 5.25%, su nivel más alto en más de 38 meses.

El aumento de los combustibles a nivel mundial, en medio del conflicto en el Golfo Pérsico, y los efectos del fenómeno de El Niño fueron identificados por el titular del sector como los principales factores detrás del alza. Entre los productos que registraron incrementos figuran la papa amarilla, el choclo, el olluco, la zanahoria, la vainita y los frijoles.

Piden explicaciones sobre medidas para frenar el alza

Tras sus declaraciones, parlamentarios plantearon citar al ministro al Congreso para que detalle la estrategia del Gobierno frente al encarecimiento de la canasta básica. Desde el oficialismo, en tanto, señalaron que se necesita mayor liquidez para que los ciudadanos puedan afrontar el impacto del aumento de los combustibles y otros precios.

Cuba también indicó que la primera parte del incremento de la remuneración mínima vital se aplicó en octubre y que el segundo aumento está previsto para abril. Mientras tanto, no se descarta que otros alimentos suban de precio debido al avance del fenómeno de El Niño.