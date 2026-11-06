Hoteles de cuatro estrellas en Chiclayo agotaron sus reservas ante llegada del papa León XIV

La llegada del papa León XIV ha generado una alta demanda de hospedajes en Chiclayo. Los hoteles de cuatro estrellas del centro de la ciudad ya agotaron sus habitaciones, mientras otros establecimientos aún tienen disponibilidad.

Eduard Montoya, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Chiclayo, informó que la ciudad cuenta con unas 55 mil camas. Los peregrinos todavía pueden encontrar alojamiento en distritos como La Victoria, Monsefú, Pimentel y José Leonardo Ortiz.

El representante gremial señaló que las tarifas hoteleras podrían aumentar entre un 40 % y 50 % debido a la demanda y los gastos de acondicionamiento de los establecimientos.

Asimismo, pidió a la municipalidad otorgar salvoconductos a los restaurantes del centro de Chiclayo para facilitar el ingreso de alimentos e insumos durante el cierre de calles previsto por la visita papal.