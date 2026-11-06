Papa móvil que trasladará a León XIV en Chiclayo será eléctrico y acondicionado bajo exigencias del Vaticano

El vehículo que transportará al papa León XIV durante su visita a Chiclayo fue acondicionado siguiendo las especificaciones enviadas desde el Vaticano. La unidad prioriza la seguridad y comodidad del sumo pontífice y cuenta con características especiales para facilitar sus recorridos.

Edgar Rivera, técnico encargado de la adecuación del vehículo, explicó que la fabricación se realizó tomando como referencia un modelo, medidas y características previamente establecidos por las autoridades eclesiásticas. Incluso, se incorporaron los distintivos solicitados por el propio pontífice.

El papamóvil es una unidad eléctrica que tendrá una autonomía de entre seis y ocho horas, dependiendo de la velocidad y el peso transportado. Además, cuenta con baterías recargables y una estructura posterior diseñada especialmente para el traslado del Santo Padre.

Papa León XIV degustará platos típicos peruanos durante sus vuelos en su visita al Perú

Dos reconocidos chefs peruanos participaron en la elaboración de los menús que acompañarán al pontífice durante sus traslados aéreos por el país. La propuesta gastronómica incluye quinua andina, arroz con pato, pollo con ingredientes amazónicos, pan con chicharrón y el tradicional King Kong de Chiclayo.

Entre los postres destacan el suspiro de lúcuma, preparaciones con chocolate y otras opciones elaboradas con productos nacionales. La única restricción solicitada por el Vaticano fue excluir pescados y mariscos de las preparaciones.