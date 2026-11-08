Piura soporta temperaturas de hasta 34 grados y sensación térmica de 39 °c

La región Piura soporta una intensa ola de calor, con temperaturas que alcanzan entre los 34 y 35 grados Celsius, mientras que la sensación térmica llega a los 39 grados. La situación fue reportada durante una transmisión desde la ciudad, donde se evidenció la fuerte radiación solar registrada durante las horas del mediodía y las dificultades que enfrentan los ciudadanos para realizar sus actividades al aire libre.

El intenso calor ha generado preocupación entre los habitantes, debido a las elevadas temperaturas y la sensación de bochorno. Durante el reporte, el periodista Alejandro Caulídeo describió las condiciones climáticas que se registran en la zona y advirtió que la exposición prolongada al sol puede representar un riesgo para la salud, especialmente por la intensidad de los rayos solares.

Ante este escenario, se recomendó a la población utilizar protector solar, sombrillas y sombreros para protegerse de la radiación. Asimismo, se aconsejó evitar salir a las calles durante las horas de mayor calor, principalmente al mediodía, cuando las temperaturas alcanzan sus niveles más elevados.

ALTAS TEMPERATURAS CONTINUARÁN

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las altas temperaturas continuarán durante los próximos días. El reporte también advirtió que la presencia de nubosidad no necesariamente reduce la intensidad de la radiación solar, por lo que se pidió a los ciudadanos mantener las medidas de protección para prevenir posibles afectaciones a la piel.