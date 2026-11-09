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09/11/2026

Gobierno envía buques de la Marina con ayuda humanitaria a Piura por el fenómeno El Niño

La presidenta Keiko Fujimori supervisó el despliegue del BAP Paita, que trasladará provisiones, personal médico y equipos de emergencia hacia el norte del país.



La presidenta Keiko Fujimori, junto al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, encabezó una ceremonia de preparación del BAP Paita, buque de la Marina de Guerra que trasladará ayuda humanitaria a la región Piura ante el incremento de las lluvias y los posibles efectos del fenómeno El Niño.

Durante su intervención, la mandataria destacó que más de 230 efectivos están preparados para brindar asistencia a las poblaciones afectadas. Además, señaló que la respuesta ante esta emergencia se realizará por tierra, mar y aire.

Marina desplegará cinco buques hacia el norte

El operativo contempla el traslado de 360 militares y cinco embarcaciones. Además del BAP Paita, se tiene previsto el envío del BAP Pisco, BAP Tacna, BAP Chimbote y BAP Talara.

Las embarcaciones transportarán provisiones, equipos de emergencia, personal médico y otros recursos para atender a las familias que puedan resultar afectadas por las lluvias. Fujimori agradeció a la Marina de Guerra por su participación y destacó el trabajo conjunto de las autoridades locales, regionales y las Fuerzas Armadas.


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