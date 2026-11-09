Cusco se prepara para recibir al papa León XIV: hoteles registran un 95% de ocupación

La llegada del papa León XIV a Cusco, programada para este domingo 15 de noviembre, ha generado gran expectativa entre los ciudadanos. Se estima que entre 300 mil y 400 mil visitantes llegarían a la Ciudad Imperial.

Los fieles expresaron su emoción por recibir al sumo pontífice y esperan que su visita traiga paz, amor y bendiciones al Perú, en medio de la violencia que afecta al país.

En el sector hotelero, el presidente de la Cámara Hotelera de Cusco, Jorge Peña, informó que el 95% de los establecimientos asociados ya está ocupado. La ciudad cuenta con una capacidad estimada de entre 70 mil y 80 mil camas, cifra que sería insuficiente ante la cantidad de visitantes esperados.

Ante esta situación, las autoridades regionales han autorizado que algunas viviendas puedan ofrecer alojamiento, previa inscripción y evaluación de Defensa Civil.

El papa León XIV llegará a las 10:00 a. m. y se trasladará a la explanada de Sacsayhuamán, donde se espera la asistencia de 80 mil personas. Posteriormente, acudirá a la Plaza Mayor para el rezo del Ángelus, que congregaría a unos 35 mil fieles. También se instalarán pantallas gigantes en las plazas Regocijo y San Francisco.