Colegios volverán a calificar con notas de 0 a 20 y reforzarán disciplina escolar

El Gobierno oficializó, mediante un decreto supremo, nuevas disposiciones para fortalecer la disciplina en las instituciones educativas. Entre las medidas figuran el retorno de la escala vigesimal, de 0 a 20, y el refuerzo de la autoridad de los docentes dentro de las aulas.

Otra de las disposiciones contempla la prohibición del uso de celulares durante las clases. Asimismo, se establecerá una clasificación de las faltas escolares en leves, moderadas y graves, que podrían derivar incluso en la expulsión del estudiante.

La medida ha sido respaldada por diversos padres de familia, quienes consideran que las calificaciones de A, B y C no permiten identificar con precisión el rendimiento de sus hijos. Señalaron que el sistema de 0 a 20 permitirá diferenciar mejor el esfuerzo y los avances de cada alumno.

Los padres también destacaron que el retorno de las notas numéricas facilitará el seguimiento del desempeño académico de los escolares y permitirá conocer con mayor claridad sus resultados.