24 Horas Edición Medio Día

09/11/2026

Senamhi alerta por lluvias de extrema intensidad en el norte: Tumbes sigue con calles inundadas

El Senamhi alertó sobre lluvias intensas en el norte, mientras Tumbes aún registra calles inundadas y aguas contaminadas que ponen en riesgo la salud de sus habitantes.



El Senamhi alertó sobre la ocurrencia de lluvias de fuerte a extrema intensidad en la región norte del país desde este lunes 9 hasta el miércoles 11 de noviembre. Las precipitaciones podrían provocar la activación de quebradas e inundaciones de viviendas y calles.

En Tumbes, pese a que las lluvias cesaron durante dos días, todavía se registran calles anegadas y problemas por el colapso del sistema de desagüe. Esta situación dificulta el tránsito de los vecinos, especialmente de los escolares.

Los estudiantes se ven obligados a cruzar aguas contaminadas que podrían contener virus, bacterias y otros agentes infecciosos, exponiendo su salud y la de sus familias.

Ante este panorama, se solicitó la intervención inmediata de Agua Tumbes, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para evacuar las aguas estancadas y evitar que se conviertan en focos infecciosos, especialmente ante el pronóstico de nuevas precipitaciones.


Temas Relacionados: InundacionesLluviasSenamhiTumbes

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO