Gobierno propone trasladar feriados al lunes más cercano desde el 2027

El Ministerio de Economía y Finanzas plantea que los feriados nacionales que coincidan entre martes y viernes sean trasladados al lunes más cercano, con el objetivo de evitar interrupciones en la semana laboral y favorecer las actividades productivas.

La propuesta, anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, contempla mantener los 16 feriados nacionales, aunque algunos cambiarían de fecha. Se establecerían excepciones para celebraciones tradicionales como Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

El abogado laboralista Ricardo Herrera advirtió que la iniciativa también debe considerar la realidad del mercado laboral peruano, pues solo uno de cada cinco trabajadores de la población económicamente activa se encuentra en planilla y cuenta con el beneficio del descanso remunerado por feriado.

OPINIONES DIVIDIDAS

La propuesta ha generado opiniones divididas entre los ciudadanos. Mientras algunos consideran que permitiría aprovechar mejor los días de descanso y reducir las interrupciones laborales, otros rechazan modificar las fechas tradicionales y sostienen que el país necesita priorizar el trabajo.