Arequipa: exponen fotos de única visita del papa León XIV

La ciudad de Arequipa se suma a las actividades conmemorativas por la próxima visita del papa León XIV al Perú. En la Universidad Católica San Pablo se inauguró una exposición fotográfica que recoge imágenes de la única visita que realizó Robert Francis Prevost a esta casa de estudios en 2018, varios años antes de convertirse en sumo pontífice.

Las fotografías muestran al entonces monseñor Prevost durante su recorrido por las instalaciones universitarias, donde compartió con autoridades, docentes y estudiantes. Durante aquella visita, también participó en actividades académicas y ofreció una exposición ante los integrantes de la comunidad universitaria, dejando un registro de su paso por la institución.

La visita se realizó en el marco de un congreso organizado por las universidades católicas del Perú, relacionado con la encíclica Laudato si’, del papa Francisco. En aquella oportunidad, Prevost asistió en representación de la Conferencia Episcopal Peruana, donde se desempeñaba como segundo vicepresidente y obispo de Chiclayo.

MOTIVO DE ORGULLO

Desde la Universidad Católica San Pablo destacaron que esta muestra constituye un motivo de orgullo para su comunidad académica, al recordar el vínculo que mantuvo con quien hoy es el papa León XIV. La exposición forma parte de las actividades organizadas por la institución para celebrar la llegada del pontífice al Perú.