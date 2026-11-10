Mini papamóvil llegó a Chiclayo para el encuentro del papa León XIV con jóvenes

El vehículo eléctrico que utilizará el sumo pontífice ya se encuentra en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Permitirá que salude de cerca a los aproximadamente 9 mil estudiantes que participarán en el encuentro universitario.

Los preparativos para la visita del papa León XIV a Chiclayo continúan avanzando. El denominado mini papamóvil llegó a las instalaciones de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), donde será utilizado para trasladar al pontífice durante su encuentro con los jóvenes.

Se trata de un vehículo eléctrico, similar a un carrito de golf y completamente abierto, que permitirá al Santo Padre desplazarse de pie por el campus y saludar a los estudiantes. El recorrido está diseñado para que los aproximadamente 9 mil jóvenes asistentes puedan verlo de cerca.

Vehículo acondicionado para la seguridad del pontífice

La unidad cuenta con espacios para el conductor y un acompañante. Además, dispone de estructuras laterales especialmente acondicionadas para que el papa pueda sujetarse durante el recorrido, sin perder visibilidad ni cercanía con los asistentes.

El encuentro universitario será uno de los momentos más esperados de la visita del papa León XIV a Chiclayo, su antigua diócesis, prevista para este viernes 13 de noviembre. Con la llegada del minipapa móvil a la USAT, avanzan los preparativos para su reencuentro con los jóvenes, esta vez como sucesor de Pedro.