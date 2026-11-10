Lilia Paredes solicita al papa León XIV que visite a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo

Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, envió una carta al papa León XIV para solicitarle que incluya en su agenda una visita a su esposo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo. La petición fue realizada desde México, país donde ella se encuentra bajo asilo político.

En el documento, Paredes plantea que el pontífice realice una visita pastoral y humanitaria al exmandatario, siempre que su agenda y las circunstancias lo permitan. Asimismo, precisó que su solicitud no tiene fines políticos, sino que responde a la difícil situación que atraviesa su familia debido a la separación.

La esposa de Castillo también señaló que, si el papa no puede acudir personalmente al establecimiento penitenciario, podría enviar a un representante de la Iglesia Católica para realizar el encuentro. La petición se produce durante la visita de León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre.

Congreso archiva denuncia por caso Ascensos

Por otro lado, el Congreso archivó la denuncia constitucional contra Pedro Castillo por el caso ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La acusación estaba relacionada con presuntos pagos ilícitos para favorecer la promoción de determinados oficiales y también comprendía al exministro de Defensa Walter Ayala. La decisión se tomó luego de que la denuncia no alcanzara los votos necesarios para su aprobación.