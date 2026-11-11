Gobierno recomienda preparar mochilas de emergencia ante posibles efectos del fenómeno El Niño

Los consumidores expresaron su preocupación ante los posibles efectos del fenómeno El Niño en el abastecimiento de alimentos. Advirtieron que las lluvias intensas y los huaicos podrían bloquear carreteras, afectar puentes y dificultar el traslado de productos agrícolas desde el norte del país, lo que ocasionaría escasez y un incremento de precios en los mercados.

Frente a este escenario, el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, aseguró que el ingreso de alimentos a Lima no registra afectaciones hasta el momento. Asimismo, indicó que el Gobierno realiza un seguimiento diario del abastecimiento y que informará oportunamente si se presentan cambios que puedan perjudicar a los consumidores.

Recomiendan almacenar alimentos y preparar mochilas de emergencia

Como medida preventiva, el titular del sector exhortó a las familias a preparar mochilas de emergencia y contar con alimentos no perecibles, como conservas de atún y galletas, ante posibles situaciones de aislamiento o interrupción de servicios.

Por su parte, señaló que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) dispone de aproximadamente 7.000 toneladas de ayuda humanitaria para atender a la población frente a eventuales emergencias. Las autoridades mantienen el monitoreo del abastecimiento mientras recomiendan a los ciudadanos tomar precauciones ante las posibles consecuencias de las lluvias y huaicos.