Tumbes: Hoteles y restaurantes en crisis por fuertes oleajes en Zorritos

Varios negocios ubicados frente al balneario de Zorritos, en Tumbes, se encuentran en crisis por los fuertes oleajes, la erosión costera y el arenamiento causado por el avance del mar. Esta situación ha generado que el turismo descienda enormemente.

Las construcciones de hoteles y restaurantes en la zona están dañadas por acción del mar, incluso, algunas están inhabilitadas porque sus primeros pisos son golpeados por las olas del mar, debilitando sus cimientos. Mientras los restaurantes ya casi han desaparecido.

SIN RESPUESTA AL PEDIDO DE APOYO DE EMPRESARIOS

“El mar sigue avanzando. No hay respuesta de Capitanía de Puerto. Está prohibido ayudar al sistema privado, me parece”, manifestó uno de los propietarios de estos negocios afectados que no ha encontrado apoyo en las autoridades.

Con el avance del mar, los negocios están dentro de la línea de alta marea por lo que les han pedido a los propietarios retirar los escombros y la arena colocada para intentar proteger sus negocios.

Cabe destacar que, las autoridades fueron quienes en un inicio dieron los permisos a los empresarios para realizar estas construcciones. Ahora, el avance del mar está causando el cierre de estos negocios, afectando el turismo y la inversión de varios propietarios privados.