Papa León XIV: se agotan las 75 mil entradas para la misa en Sacsayhuamán

Las 75 mil entradas habilitadas para participar en el encuentro con el papa León XIV en la explanada de Sacsayhuamán, en Cusco, se agotaron. La actividad se realizará este domingo 15 de noviembre y contará con la presencia de miles de fieles que llegarán hasta la zona arqueológica para participar en la visita del sumo pontífice.

Mientras tanto, continúan los trabajos de instalación del estrado principal y el acondicionamiento de la explanada, donde se desarrollará la ceremonia. Según lo previsto, el papa León XIV participará en un encuentro con los fieles, ofrecerá un discurso y presidirá la entrega de la Rosa de Oro a la Virgen de Belén.

El Arzobispado del Cusco advirtió que los pases obtenidos mediante el registro por internet son personales e intransferibles. Cada asistente deberá presentar su código QR, en formato físico o digital, junto con su Documento Nacional de Identidad (DNI), cuyos datos deberán coincidir para permitir el ingreso. Más de 6 mil voluntarios estarán a cargo de verificar las acreditaciones.

NO SE DEJE SORPRENDER

Asimismo, las autoridades eclesiásticas alertaron a la población sobre la presunta reventa de entradas y pidieron no dejarse sorprender por personas que ofrecen pases a cambio de dinero. La organización reiteró que no existe un mecanismo para transferir los códigos QR y que quienes no presenten la acreditación original junto con su DNI no podrán ingresar a la explanada de Sacsayhuamán.