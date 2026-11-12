Papa León XIV lucirá vestimenta con arte tradicional shipibo en Pucallpa

Los preparativos continúan en el bulevar de Yarinacocha, en Pucallpa, ante la próxima visita del papa León XIV, programada para este domingo a las 3:00 p. m. En este lugar, el pontífice sostendrá un encuentro con aproximadamente 3.000 representantes de pueblos originarios de la Amazonía peruana.

Durante la actividad, las comunidades indígenas tendrán la oportunidad de expresar sus principales preocupaciones y presentar los desafíos que enfrentan en sus territorios. Asimismo, podrán compartir sus demandas ante el sumo pontífice, quien llevará un mensaje dirigido a la población amazónica.

Vestimenta papal tendrá detalles de arte tradicional shipibo

Como parte de los preparativos, también se trabaja en la confección de los ornamentos litúrgicos que utilizará el papa León XIV durante su visita. Estas prendas conservarán sus características religiosas, pero incorporarán decoraciones inspiradas en el arte tradicional del pueblo shipibo, como una muestra de la identidad cultural de la región.

El padre Noé explicó que el encuentro permitirá visibilizar ante el mundo las necesidades de los pueblos amazónicos. La población de Pucallpa espera recibir al pontífice con entusiasmo y afecto, en una jornada que incluirá una multitudinaria celebración eucarística.