Chiclayo realizó pasacalle de imágenes religiosas por próxima llegada del papa León XIV

Chiclayo realizó un pasacalle de imágenes religiosas en el parque principal de la ciudad como parte de las actividades organizadas por la próxima visita del papa León XIV. La jornada reunió a fieles y representantes de distintas agrupaciones culturales, quienes participaron en este recorrido que busca expresar la devoción de la población ante la llegada del pontífice a la región.

Las imágenes de los principales santos de Lambayeque serán trasladadas posteriormente a las Pampas de Pimentel, donde acompañarán el altar de la misa multitudinaria que ofrecerá el papa León XIV durante su visita a Chiclayo.

Danzas tradicionales acompañaron la celebración

El pasacalle también contó con la participación de la Asociación Cultural Que Viva Chiclayo, cuyos integrantes presentaron danzas como la marinera norteña y el tondero. Los artistas expresaron su emoción por la próxima visita del pontífice y recordaron la cercanía que mantuvo con la comunidad durante su labor como obispo de Chiclayo.

Mientras tanto, la ciudad continúa con los preparativos para recibir al papa León XIV. En el parque principal se instalaron pantallas gigantes y diversos establecimientos colocaron fotografías y mensajes de bienvenida. Asimismo, se registra una importante llegada de visitantes de Ecuador, Tumbes, Piura y Trujillo, quienes esperan participar en las actividades previstas para el encuentro con el pontífice.