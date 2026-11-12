Virgen de Belén recibirá la Rosa de Oro durante visita del papa León XIV

La Virgen de Belén, una de las imágenes religiosas más veneradas del Cusco, inició su traslado en una pequeña procesión hacia el convento de Santa Clara. Allí, las religiosas clarisas estarán a cargo de prepararla y vestirla con sus tradicionales atuendos y joyas para la visita del papa León XIV.

Posteriormente, la imagen será llevada a la explanada de Sacsayhuamán, donde acompañará al santo padre durante una ceremonia especial. En este encuentro recibirá la Rosa de Oro, una importante distinción otorgada por la Iglesia católica.

La Virgen de Belén posee uno de los ajuares más valiosos entre las imágenes religiosas de la ciudad imperial. Sus joyas y vestimentas forman parte del patrimonio religioso y de la profunda devoción de los fieles cusqueños.

UNA HISTORIA DE VALOR

Según la tradición, su historia se remonta a los siglos XVI y XVII, cuando habría sido encontrada por pescadores en el puerto del Callao, flotando en el mar junto a una carta que señalaba que estaba destinada al Cusco. La imagen también habría sido donada por el rey Carlos V.