Orquesta Sinfónica del Cusco ensaya para recibir al papa León XIV en Sacsayhuamán

La Orquesta Sinfónica del Cusco ultima los preparativos para acompañar al papa León XIV durante la ceremonia que se realizará este domingo 15 de noviembre en la explanada de Sacsayhuamán. La agrupación interpretará cuatro piezas musicales en distintos momentos de la actividad.

Música en quechua y homenaje a la Virgen de Belén

Entre las obras previstas figura Hanajpacha Kusikuynin, un canto polifónico en quechua que significa “Jesús, alegría de los cielos”. También interpretarán Totus Pulchra, durante el momento en que el pontífice entregará la Rosa de Oro a la Virgen de Belén.

La presentación incluirá además el Salve Regina, a cargo del coro, y el canto tradicional en quechua Mamacha de Belén, con el que cerrarán su participación.

Debido a las dimensiones del escenario, no estará presente la orquesta completa, que cuenta con 50 músicos. Participará una selección de instrumentistas de cuerdas, entre violines, violas y violonchelos, junto con un coro integrado por aproximadamente 50 personas de distintas parroquias.