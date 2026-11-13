24 Horas Edición Central

13/11/2026

Chiclayanos esperan la bendición del papa León XIV frente al arzobispado

Decenas de fieles se congregaron en la plaza principal de Chiclayo con la esperanza de ver al pontífice a su llegada al lugar donde pasará la noche, luego de cumplir una intensa jornada de actividades



La llegada del papa León XIV generó gran expectativa entre los fieles de Chiclayo, quienes se reunieron en la plaza principal para recibirlo y pedirle su bendición. El pontífice tenía previsto pernoctar en el arzobispado, un lugar vinculado a los años en los que desarrolló su labor pastoral en esta ciudad.

Los asistentes permanecieron durante varias horas frente al recinto religioso, con carteles, imágenes y recuerdos del papa. Algunos expresaron su alegría por haberlo visto durante sus actividades y manifestaron su deseo de recibir nuevamente su saludo. “La bendición y la presencia del Papa acá para todos los chiclayanos”, comentó una de las personas presentes.

Fieles esperan un saludo desde el arzobispado

La expectativa se mantuvo pese a la intensa agenda que cumplió el pontífice durante el día, que incluyó actividades en las Pampas de Pimentel y un encuentro con jóvenes universitarios. Mientras tanto, los fieles aguardaban la posibilidad de que León XIV saliera al balcón de la iglesia para saludarlos y ofrecerles una bendición.

La plaza se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad católica, que estuvo acompañada por música y muestras de entusiasmo. Los asistentes aseguraron que permanecerían en el lugar hasta tener la oportunidad de ver al pontífice, quien durante su jornada también llamó a evangelizar siguiendo las enseñanzas de Cristo.


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