Papa León XIV recibe su nuevo DNI electrónico 3.0 y mantiene a Chiclayo como domicilio

El papa León XIV ya cuenta con una nueva versión de su Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico 3.0, entregado por representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) durante su visita al Perú. El trámite se inició el año pasado, cuando un equipo de la institución viajó al Vaticano para actualizar sus datos.

El vocero del RENIEC, Iván Torres, explicó que el pontífice solicitó que la entrega del documento se realizara en territorio peruano. Este compromiso se concretó en la Nunciatura Apostólica, donde la jefa nacional de la institución y otras funcionarias hicieron entrega de la identificación.

Un DNI que conserva su vínculo con Chiclayo

Entre los datos actualizados figura la fotografía del pontífice; sin embargo, decidió mantener a Chiclayo como dirección domiciliaria, ciudad donde desarrolló parte importante de su labor pastoral y con la que conserva un estrecho vínculo. El documento también consigna que no tiene fecha de caducidad, por lo que ya no necesitará renovarlo periódicamente.

Según informó el RENIEC, el DNI electrónico 3.0 cuenta con 64 medidas de seguridad e incluye imágenes representativas del Perú, como Machu Picchu, la marinera norteña y símbolos de la cultura asháninka. Estos elementos forman parte del diseño de la identificación que acredita al papa León XIV como ciudadano peruano.