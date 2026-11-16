El mejor café del Perú en 2026 se produce en Cajamarca. El caficultor Fidel Huancas Huancas, de la provincia de San Ignacio, obtuvo el primer lugar en el concurso “Taza de Excelencia 2026”, reconocimiento que vuelve a destacar la calidad del café de esta región. El productor expresó su alegría y dedicó el triunfo a su familia, por el esfuerzo realizado durante todo el proceso.

Huancas alcanzó una puntuación de 91.71 puntos tras la evaluación de un panel de expertos nacionales e internacionales. El segundo puesto fue para Alcides Rodríguez Melgarejo, representante de Huánuco, mientras que el tercer lugar lo obtuvo Drissi Pérez Delgado, también de Cajamarca. En total, cinco cafés superaron los 90 puntos en esta edición.

La ceremonia se desarrolló en Cusco, ciudad que también fue sede de la exposición “Vicafe 2026”, evento que reunió a cientos de productores de distintas regiones del país. La actividad incluyó competencias de cata y preparación de café, cuyos primeros lugares fueron para Melania Wamangias y Nicole Flores, respectivamente. Durante el encuentro, se destacó el crecimiento de la industria peruana del café de especialidad.

PRÓXIMA EDICIÓN

La próxima edición de “Vicafe” y el concurso “Taza de Excelencia 2027” se realizarán en Oxapampa, región Pasco. De esta manera, el reconocimiento obtenido por Fidel Huancas vuelve a poner en vitrina el trabajo de los caficultores peruanos y la calidad de los granos producidos en distintas zonas del país.