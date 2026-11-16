Un emotivo momento protagonizó el papa León XIV durante su visita apostólica a Chiclayo, al reencontrarse con Mildret Camacho, su ahijada de bautizo. El episodio ocurrió mientras el sumo pontífice recorría las calles de la ciudad y saludaba a miles de fieles que se congregaron para recibirlo. Al reconocer entre la multitud a la joven, el santo padre interrumpió brevemente su recorrido para acercarse a saludarla.

El encuentro se produjo luego de que Héctor Camacho, padre de Mildret y antiguo colaborador de León XIV durante su etapa misionera en Piura, llamara la atención del pontífice. El hombre había intentado encontrarse con él durante los días previos de su visita, pero no había logrado concretar el esperado saludo. Finalmente, pudo verlo en Chiclayo, donde se encontraba acompañado de su hija.

Al identificarlo, León XIV preguntó por Mildret y se acercó a la valla de seguridad para saludarla personalmente e impartirle su bendición. La escena provocó aplausos y lágrimas entre los asistentes que presenciaron el reencuentro. Héctor Camacho expresó su emoción por el gesto del pontífice y manifestó la felicidad que sintió al comprobar que su antiguo amigo, conocido durante su etapa pastoral como el padre Roberto, todavía lo recordaba.

MOMENTO ESPECIAL

De esta manera, la familia Camacho vivió uno de los momentos más especiales de la visita del papa León XIV a Chiclayo. El reencuentro evidenció el vínculo de amistad que el sumo pontífice mantiene con personas que conoció durante sus años de labor misionera en el norte del país, antes de asumir sus actuales responsabilidades en la Iglesia católica.