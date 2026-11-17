Los transportistas continúan acatando un paro de 72 horas en Huánuco, por segundo día consecutivo, en protesta por el incremento del precio de los combustibles. Como parte de la medida, los manifestantes bloquearon varios tramos de las vías colocando piedras y quemando llantas, lo que interrumpió el tránsito de vehículos particulares y de transporte interprovincial.

En el kilómetro 7 de la Carretera Central se observó una extensa fila de buses y vehículos pesados que permanecían detenidos desde ese punto hasta la zona de Picolmayo. Decenas de pasajeros quedaron varados durante varias horas y algunos tuvieron que descender de las unidades para intentar continuar su recorrido por otros medios.

La paralización también perjudicó a personas que viajaban por motivos de salud. Una pasajera procedente de Tingo María contó que perdió una cita médica en Lima, programada para las 10 de la mañana. Otros viajeros señalaron que llevaban toda la noche esperando poder continuar su trayecto.

MÁS AFECTADOS

La situación también afecta a familias que viajan con niños y pacientes. Un conductor que se trasladaba desde Pucallpa pidió la intervención de la Policía Nacional para facilitar el paso de los vehículos, debido a la presencia de menores y personas enfermas entre los pasajeros. Mientras continúan los bloqueos, los usuarios esperan que se habilite el tránsito para llegar a sus destinos.