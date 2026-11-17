La crecida del río Tumbes superó el nivel de alerta al alcanzar un caudal de 1.340 metros cúbicos por segundo, provocando inundaciones en zonas bajas y afectando campos de cultivo. La emergencia también amenaza con anegar viviendas en el centro poblado de Cerro Blanco, en el sector de San Juan de la Virgen.

Ante el avance del agua, los vecinos comenzaron a colocar sacos de arena en las entradas de sus casas para impedir que el caudal ingrese a sus viviendas. Según el reporte desde la zona, los propios residentes compran y llenan los sacos, mientras algunos ya empiezan a retirar sus pertenencias y colocarlas en lugares elevados.

Una de las pobladoras contó que permanece sola en su vivienda mientras sus hijos y nietos se encuentran fuera. Ante una posible inundación mayor, señaló que tendría que pedir ayuda a sus vecinos. También manifestó que, hasta el momento, no ha recibido asistencia de las autoridades.

La emergencia ha vuelto a perjudicar a los agricultores, quienes reportaron la pérdida de sus cultivos. Además, los residentes recordaron que el sector ya sufrió inundaciones el año pasado y que solicitaron ser reubicados en una zona más alta.

ESPERAN RESPUESTA

De acuerdo con el reporte, alrededor de 100 pobladores solicitaron un terreno en una zona elevada; sin embargo, este espacio todavía no estaría urbanizado y los afectados tampoco contarían con títulos de propiedad o certificados de posesión que les permitan construir sus viviendas. Los vecinos esperan una respuesta de las autoridades y medidas urgentes para proteger sus hogares y evitar que las inundaciones sigan afectando a la población.