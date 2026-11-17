Panamericana Televisión conversó con Mildred Camacho, ahijada del papa León XIV, quien relató la emoción que sintió al reencontrarse con su padrino durante su visita a Chiclayo. La joven aseguró que el momento fue muy especial y que, pese al cansancio físico, regresó con el corazón lleno de gratitud. Durante el encuentro, el pontífice logró identificarla entre la multitud, le dio la mano y preguntó por ella.

Mildret contó que conoció al entonces padre Roberto cuando tenía cinco años y que, desde aquel momento, se convirtió en su padrino. Aunque las oportunidades de verlo personalmente fueron escasas, aseguró que siempre mantuvo comunicación con él mediante correos electrónicos, en los que le enviaba saludos por su cumpleaños y otras fechas especiales. Por ello, destacó que su presencia en su vida se mantuvo a pesar de la distancia.

El vínculo entre ambos también la motivó a viajar a Roma en junio, donde logró entregarle personalmente un cuadro pintado a mano. Según explicó, su intención era darle el obsequio directamente, pues representaba algo más que un regalo para el pontífice: era un detalle especial para su padrino. Esta vez, el reencuentro en Chiclayo tuvo un significado diferente, ya que pudo volver a saludarlo durante su visita al Perú.

EMOTIVO REENCUENTRO

La joven relató que, cuando parecía que no lograría llamar su atención entre la multitud, comenzó a gritar para que la escuchara. Finalmente, el papa León XIV se dio media vuelta, preguntó por Mildret y le extendió la mano. Para ella, ese breve gesto significó mucho y confirmó que su padrino aún la tenía presente. «Hay lazos que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar», expresó emocionada al recordar el encuentro.