Para nadie es un secreto que Machu Picchu es uno de los destinos elegidos por los turistas nacionales y extranjeros para visitar en su jornada de vacaciones. En las últimas horas, ha surgido la posibilidad de que, a partir del próximo año, las personas no paguen ningún monto para ingresar a la ciudadela inca.

Con el propósito de despejar las dudas que se vienen generando, el gerente regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, Rosendo Baca, reveló a Panamericana Televisión que se llegó a un acuerdo para aumentar el precio de las entradas.

“El 25 se aprobó incrementar S/ 5 para los turistas nacionales y S/ 11 para los turistas extranjeros. Eso debió implementarse el 26. Sin embargo, tenemos problemas administrativos (…) Al siguiente año, esperemos que se operativice para que Sernanp siga mejorando los servicios y protegiendo la flora y fauna”, manifestó.

¿LOS TURISTAS SE VERÁN AFECTADOS?

Tras lo comentado por Rosendo Baca, surgieron dudas sobre el incremento. Sin embargo, el propio funcionario aseguró que el dinero adicional que se recaude con el aumento del precio de las entradas se destinará a mejorar la infraestructura en diversos puntos de Machu Picchu.