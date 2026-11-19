Las fallas registradas durante la misa del papa León XIV continúan bajo evaluación. Los inconvenientes en las pantallas y el sistema de audio dificultaron que los asistentes pudieran seguir la ceremonia, lo que generó cuestionamientos sobre el desarrollo del evento.

Tras lo ocurrido, se presentaron informes técnicos que contienen detalles sobre las incidencias registradas durante las pruebas previas y el desarrollo de la misa. La documentación incluye observaciones relacionadas con los equipos audiovisuales, el suministro eléctrico y el funcionamiento de los sistemas instalados.

Autoridades revisarán informes técnicos

Las empresas involucradas presentaron sus respectivas versiones sobre lo ocurrido y las condiciones en las que se brindaron los servicios. Los reportes deberán ser evaluados para establecer con mayor precisión las causas de las interrupciones y determinar si se cumplieron las condiciones previstas para el evento.

La Cancillería y la Contraloría participaron en las verificaciones previas, por lo que deberán revisar la documentación disponible y las observaciones realizadas antes de la ceremonia. Este proceso permitirá esclarecer si las incidencias fueron advertidas oportunamente y qué medidas correspondía adoptar.

La contratación de los servicios para la misa habría comprometido cerca de S/11 millones, destinados principalmente a los sistemas audiovisuales y al suministro eléctrico. Las autoridades deberán evaluar los informes y establecer si corresponde adoptar medidas tras las fallas registradas durante la celebración religiosa.