El Gobierno aprobó una transferencia económica de S/100 por cada trabajador formal para apoyar a las microempresas frente al incremento de la remuneración mínima vital (RMV). La medida busca aliviar parcialmente los mayores costos laborales que deben asumir los pequeños negocios tras el primer tramo del alza salarial.

El subsidio será entregado por única vez a empresas que cuenten con entre 2 y 10 trabajadores en planilla. Para financiar esta medida, se destinarán S/29 millones provenientes de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, que serán transferidos al Ministerio de Trabajo.

¿Quiénes podrán acceder al subsidio de S/100?

Para acceder al beneficio, las microempresas deberán registrar ventas anuales de hasta 150 UIT, contar con RUC activo y domicilio fiscal habido al 30 de septiembre. Asimismo, deberán haber declarado los aportes a salud y las retenciones del impuesto a la renta de quinta categoría correspondientes al mes de agosto.

El apoyo económico ha sido recibido con expectativa por algunos pequeños comerciantes, quienes consideran que cualquier ayuda puede contribuir a sostener sus negocios ante la disminución de ventas y el aumento de gastos. Sin embargo, también hay cuestionamientos sobre el alcance de la medida y si será suficiente para cubrir los nuevos costos salariales.

Especialistas advierten que los S/100 por trabajador representan un alivio temporal, pero no solucionan las dificultades que enfrentan las microempresas a largo plazo. El reto para estos negocios continúa siendo mantener sus ventas, cumplir con sus obligaciones laborales y evitar que el incremento de costos comprometa su continuidad.