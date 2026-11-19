El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, destacó la estabilidad monetaria y macroeconómica del país, así como el prolongado periodo de baja inflación. Asimismo, advirtió sobre la importancia de mantener un manejo prudente de la economía para prevenir futuras crisis financieras.

Velarde señaló que el trabajo del Banco Central no se limita a evitar problemas económicos, sino que también busca anticiparse a los riesgos que podrían afectar al país. Como ejemplo, recordó la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos y sostuvo que uno de los errores fue no prever oportunamente los riesgos asociados al ciclo crediticio.

Meritocracia y formación de equipos técnicos

El titular del BCR también resaltó que el buen funcionamiento de la institución depende de contar con un equipo sólido, conformado mediante procesos de selección y oportunidades de crecimiento profesional basadas exclusivamente en el mérito.

En esa línea, destacó los mecanismos de formación y capacitación que permiten incorporar nuevos profesionales a la entidad, especialmente en áreas vinculadas con economía y finanzas. Según indicó, contar con personal calificado contribuye a fortalecer el desempeño y los resultados del Banco Central.

Estas declaraciones se producen en la antesala de la presentación del reporte de inflación de diciembre, correspondiente al informe de fin de año del BCR. Velarde también recibió un reconocimiento por su labor al frente de la institución monetaria durante las últimas dos décadas.