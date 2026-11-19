El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ofreció disculpas a los ciudadanos y fieles católicos que asistieron a la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas, luego de las fallas registradas durante el evento. El premier lamentó los inconvenientes y aseguró que la situación será investigada.

Galarreta indicó que se deberán identificar las responsabilidades individuales, sin adelantar juicios sobre las entidades involucradas. Asimismo, señaló que Cancillería emitirá los informes correspondientes y que la Contraloría también podría intervenir para esclarecer lo ocurrido.

Proyectan construir dos penales en el norte de Lima

Por otro lado, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, informó sobre los planes para construir dos establecimientos penitenciarios en la provincia de Huaura: uno destinado a internos primarios y otro de máxima seguridad para reos de alta peligrosidad.

El titular de Justicia precisó que el proyecto no contempla replicar el modelo penitenciario del CECOT de El Salvador. También señaló que se busca acelerar los procesos judiciales contra delincuentes peligrosos y aclaró que los escáneres de rayos X utilizados en los penales no exponen al personal penitenciario a radiación durante su uso habitual, pues las personas no pasan por esos equipos.