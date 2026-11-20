Un sismo de magnitud 6.7 se registró la noche de este viernes 20 de noviembre en la región Junín, de acuerdo con el reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 7:09 p. m., hora local.

Según el reporte, el epicentro se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la provincia y región del mismo nombre. El evento tuvo una profundidad de 129 kilómetros y alcanzó una intensidad de V en Junín.

Foto: X de IGP

Por otro lado, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (Hidrografía Perú) informó que el movimiento telúrico registrado la noche de este viernes no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.

RECOMENDACIONES ANTE FUERTES SISMOS

Ante un nuevo sismo, se recomienda mantener la calma, alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras inestables. Asimismo, identificar las zonas seguras, tener lista una mochila de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades. Después del movimiento telúrico, verificar posibles daños y evitar ingresar a inmuebles afectados.