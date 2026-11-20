Un ciudadano brasileño que cumplía 18 meses de prisión preventiva escapó del penal de Pucallpa el último domingo, mientras se desarrollaba la misa del papa León XIV en el sector de La Videnita.

El interno había sido enviado al establecimiento penitenciario el 2 de septiembre, luego de ser detenido en flagrancia en la zona de Bojaya. Durante la intervención, las autoridades le encontraron 20 kilos de marihuana y armamento de largo alcance.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el reo habría aprovechado las condiciones de la infraestructura penitenciaria, que todavía se encuentra en construcción, para escapar por las alcantarillas o los desagües. La fuga habría ocurrido alrededor de las 5:30 p. m.

El Ministerio Público otorgó un plazo de 20 días a la Divincri para investigar las circunstancias de la evasión, identificar a los posibles responsables y determinar si existieron irregularidades en la vigilancia del establecimiento penitenciario.