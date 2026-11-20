ACTUALIZACIÓN

El arribo de Jolín Bazán Valderrama a la capital se concretó alrededor de las 10 p. m. de este viernes, luego de un operativo que permitió su captura en Ecuador y posterior entrega a la Policía peruana en Tumbes. El investigado tenía una alerta roja internacional y figuraba entre los buscados en 196 países por ser señalado como cabecilla de La Nueva Jauría.

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Alias “Jolín”, señalado como cabecilla de la organización criminal La Nueva Jauría, será trasladado a Lima tras ser expulsado de Ecuador y entregado a las autoridades peruanas este viernes 20 de noviembre.

El sujeto, identificado como Jolín Bazán Valderrama, fue llevado en una avioneta hasta la frontera, donde quedó bajo custodia de la Policía peruana. Su captura contó con apoyo de agentes ecuatorianos y estadounidenses.

Las autoridades ecuatorianas investigan indicios de que la organización habría buscado expandir sus actividades en ese país, con posibles vínculos con el tráfico de terrenos, la minería ilegal, el sicariato y los secuestros.

Alias “Jolín” tiene una condena a cadena perpetua por el secuestro agravado y posterior asesinato del empresario Manuel Rodríguez, de 74 años, ocurrido en 2022. La orden de captura internacional fue emitida tras la sentencia dictada en enero de 2026.