Los vecinos de San Antonio de Pedregal, en Lurigancho-Chosica, viven preocupados ante el riesgo de nuevos huaicos. Frente a esta situación, el Colegio de Ingenieros del Perú implementará un sistema de alerta temprana y una estación meteorológica para advertir oportunamente sobre posibles emergencias.

El proyecto contará con sensores que recogerán información sobre las condiciones de la quebrada y permitirán activar sirenas para alertar a la población. La instalación está prevista para la próxima semana como parte de una prueba piloto.

Además, desde un centro de observación de emergencias se monitoreará el comportamiento de las quebradas, se identificarán sectores que requieren reforzamiento y se realizarán simulaciones de posibles desbordes tomando como referencia anteriores fenómenos de El Niño.

Pedregal es una de las 22 quebradas de Lurigancho-Chosica. La iniciativa busca convertirse en un modelo de prevención que pueda replicarse en otros distritos y regiones expuestos a huaicos.