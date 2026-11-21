La tarde de ayer se registró una fuga de gas natural en el sistema de transporte a la altura del distrito de Anco, provincia de La Mar, región Ayacucho, alarmando a los pobladores, quienes denunciaban que el escape seguía hasta hoy.

Esta situación motivó la inmediata intervención de los representantes del Organismo Supervisor de la Inversión en Ingeniería y Minería (Osinergmin). Luego la entidad emitió un comunicado explicando lo que viene ocurriendo.

VENTEO DEL DUCTO

Señala que la columna de gas proveniente del ducto afectado son trabajos de mantenimiento que realiza la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) y que el servicio se mantiene con normalidad.

La empresa TGP tenía programado ejecutar, tras lo sucedido un venteo en el ducto de gas natural, como parte de las acciones de mantenimiento en el tramo afectado para evitar nuevos inconvenientes.