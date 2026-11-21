Se trata de José Luis Paitan Coyllahua (42 años); es la primera víctima mortal en Huánuco tras el sismo de magnitud 6.7, registrado la noche del viernes 20 de noviembre.

Según se conoció, el chofer conducía una cisterna cuando fue alcanzado por rocas de regular tamaño que se desprendieron de un cerro provocado por el movimiento telúrico.

CABEZA Y BRAZO

El accidente ocurrió en el sector de Mati Chico en la provincia de Ambo; inmediatamente fue trasladado a un centro de salud cercano. Tenía lesiones en la cabeza y el brazo.

Debido a la gravedad de sus heridas, fue evacuado al Hospital Regional Hermilio Valdizán, donde se le iba a intervenir debido a sus graves heridas, pero falleció.

El movimiento telúrico también dejó varias viviendas afectadas de distinta consideración.