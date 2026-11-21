Tras una intensa persecución, agentes de la Policía Nacional y el Serenazgo detuvieron a dos hombres acusados de arrebatar un brazalete y una cadena de oro a una turista italiana.

Los delincuentes escapaban en un mototaxi tras asaltar a la extranjera, identificada como Magdalena Facchini. El robo se registró en el centro de Iquitos. Cuando salía de un local.

CENTROS NOCTURNOS

Los dos detenidos se dedicaban solo a asaltar turistas extranjeros que salían de discotecas y centros nocturnos de la ciudad de Iquitos. Los ladrones no utilizaban armas.

Estos sujetos asaltaban en manada. Los detenidos, que en todo momento guardaron silencio, fueron trasladados a la comisaría del sector para las investigaciones.