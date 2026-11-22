Un sismo de magnitud 6.7 remeció la región Junín y dejó un saldo preliminar de 10 personas heridas, 105 viviendas afectadas y otras 22 declaradas inhabitables. El movimiento telúrico generó preocupación entre la población y ocasionó daños en diferentes localidades, mientras las autoridades iniciaron las evaluaciones para determinar la magnitud de la emergencia.

En Huancayo, varios vecinos reportaron daños en sus viviendas, donde aparecieron grietas y se registraron desprendimientos en algunas estructuras. El impacto también alcanzó a otros distritos. En San Pedro de Cajas se contabilizaron 23 viviendas afectadas y cinco inhabitables, mientras que en Palca se reportaron 36 inmuebles afectados y siete inhabitables. Además, una institución educativa, la número 30830, presentó daños.

El movimiento también se sintió en Satipo y Chanchamayo, donde los ciudadanos evacuaron establecimientos y espacios públicos como medida de precaución. Según el reporte de las autoridades, seis establecimientos de salud resultaron afectados. Asimismo, tres personas permanecían hospitalizadas en el Hospital Félix Mayor Soto y otras siete en el Hospital de Apoyo de Pichanaqui.

BALANCE PRELIMINAR

El balance preliminar refleja las consecuencias del sismo en la infraestructura y los servicios de la región Junín. Las autoridades continúan con las inspecciones para identificar los daños en las viviendas, instituciones educativas y centros de salud, así como determinar las necesidades de las familias afectadas. Entretanto, se mantiene la atención a las personas heridas y la evaluación de las zonas comprometidas.