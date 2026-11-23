Tal y como lo anunciaron diversos especialistas, el fenómeno El Niño dejará graves consecuencias en el territorio nacional. La embestida del evento climático ya viene afectando a los pobladores de Piura por las intensas lluvias que se registran en la región, las cuales han inundado calles y viviendas.

Desde Tambogrande, un equipo de Panamericana Televisión pudo constatar los efectos de El Niño en la ciudad. Con baldes, los damnificados intentan sacar el agua de sus predios, al igual que los objetos que se encuentran en el interior de sus casas.

En declaraciones, un vecino afectado por las lluvias comentó que vivieron estos episodios por más de seis horas. Además, indicó que, a pesar de los esfuerzos que han hecho, la mayoría de sus pertenencias han quedado inservibles debido a que han sido alcanzadas por el agua.

“Ha estado lloviendo desde las 4:00 p. m. (del domingo) hasta las 2:00 a. m. (del lunes). El agua ha malogrado los roperos, zapatillas y ropa. La cocina también (se ha visto dañada)”, comentó el poblador damnificado, quien hizo un llamado a las autoridades.

VECINOS SE ORGANIZAN PARA TENER MOTOBOMBAS

Producto de la acumulación de agua en las calles y viviendas, los vecinos de Tambogrande se han organizado para tener motobombas y poder sacar el recurso hídrico de sus predios. Sin embargo, el temor existe por las enfermedades que podrían contraer, como el dengue o la leptospirosis, males que se han incrementado en las últimas semanas.