Fuertes ráfagas de viento registradas durante la tarde del último domingo causaron daños materiales en distintos sectores de la ciudad del Cusco, principalmente en la zona de Huancaro. El fenómeno generó alarma entre los vecinos, luego de que varios techos de calamina salieran desprendidos y terminaran en las calles.

Videos grabados por residentes muestran cómo las estructuras fueron levantadas por la fuerza del viento y desplazadas por el aire. Algunos pobladores expresaron su preocupación por los daños en sus viviendas y señalaron que tuvieron que retirar los restos de los techos por cuenta propia.

Vientos también derribaron árboles y alumbrado público

Las ráfagas ocasionaron además la caída de árboles y postes de alumbrado en áreas verdes. Personal de la empresa eléctrica acudió a los sectores afectados para retirar las estructuras y despejar las zonas de tránsito, especialmente por la presencia de escolares.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. Ante la posibilidad de que los fuertes vientos continúen en los próximos días, las autoridades recomendaron asegurar techos, calaminas y otras estructuras livianas para evitar nuevos incidentes.