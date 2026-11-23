La Policía Nacional capturó en Sapallanga, Huancayo, a Catherine Caruamaca, conocida con el alias de “Mamaca”, quien permanecía prófuga de la justicia pese a tener una condena de 30 años de prisión por el delito de robo agravado. La mujer fue ubicada por efectivos del Escuadrón de Emergencia luego de que sus actividades en redes sociales permitieran identificar su paradero. Durante casi tres años había evitado a las autoridades tras su participación en un violento asalto.

El caso se remonta al ataque contra un empresario que había regresado a Huancayo, procedente de Estados Unidos, para visitar la tumba de su madre. Durante una salida nocturna con un amigo, fue dopado con somníferos y despojado de aproximadamente 10.000 dólares. Posteriormente, los delincuentes lo arrojaron a un barranco, provocándole graves lesiones que lo dejaron parapléjico e imposibilitado de volver a caminar. El hecho generó indignación entre sus familiares y tuvo repercusión incluso en Estados Unidos.

Después del asalto, Caruamaca desapareció y se habría refugiado en Tingo María para evitar ser detenida. Sin embargo, comenzó a utilizar una cuenta de TikTok para promocionar y vender prendas de vestir, ofreciendo envíos hacia Huancayo. Estas publicaciones y transmisiones en vivo permitieron a los agentes obtener pistas para identificarla y establecer su ubicación. La captura se concretó tras el seguimiento realizado por los efectivos policiales.

TRASLADADA A LA DIVINCRI

Tras su intervención, alias “Mamaca” fue trasladada a las instalaciones de la Divincri de Huancayo y será puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con los procedimientos legales. La Policía indicó que será el juez competente quien determine su situación, pese a que ya registra una sentencia de 30 años de prisión. En tanto, la otra implicada en el caso se encuentra cumpliendo condena en el penal de Jauja.