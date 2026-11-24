El sismo de magnitud 6.7 registrado en Junín y percibido en Lima puso nuevamente en atención las zonas expuestas a peligros geológicos. Tras evaluar los sectores afectados por el movimiento telúrico, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó 374 puntos críticos en distintas regiones del país.

De acuerdo con el organismo, Lima concentra 192 de estas zonas vulnerables, seguida de Áncash con 107. También se reportaron 36 en Huánuco, 22 en Junín, 15 en Pasco y dos en el Callao. En estos lugares podrían producirse caídas de rocas, derrumbes y otros eventos que representan un riesgo para la población.

Costa Verde y distritos de Lima entre las zonas vulnerables

Entre los sectores identificados en Lima figuran los acantilados de la Costa Verde y las áreas cercanas al río Rímac, donde existe susceptibilidad a deslizamientos, erosión de laderas y desprendimiento de rocas. Además, el Ingemmet señaló que distritos como San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Cieneguilla, Lurín y Chaclacayo presentan condiciones geográficas que incrementan estos riesgos.

La entidad explicó que factores como la pendiente y las características del terreno pueden favorecer estos procesos, especialmente cuando ocurren sismos o lluvias intensas. La información técnica fue enviada a la Presidencia del Consejo de Ministros, Indeci y gobiernos locales para contribuir con las medidas de prevención y gestión del riesgo.