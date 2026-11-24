El Perú busca articular sus principales terminales portuarios para mejorar el traslado de productos hacia los mercados internacionales. El proyecto contempla integrar los puertos de Chancay, Callao y Pisco con aeropuertos y carreteras que permitan conectar las zonas de producción y distribución.

Para concretar esta propuesta se considera una cartera de 29 proyectos de inversión público-privada y ocho adendas a contratos de concesión vigentes. En conjunto, estas iniciativas representan recursos estimados en US$12.544 millones para desarrollar infraestructura y ampliar la capacidad logística.

Callao contempla obras para reducir la congestión vehicular

Entre las intervenciones previstas figura la ampliación de la capacidad del puerto del Callao y la construcción de un antepuerto, infraestructura que permitiría ordenar el ingreso de vehículos de carga y aliviar el tránsito en las vías cercanas al terminal.

El corredor también comprende seis nodos estratégicos, entre ellos Chancay, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Callao, Pisco y Pucallpa. En 2025, las exportaciones del eje Centro alcanzaron aproximadamente US$1.492 millones, equivalentes al 22 % del total nacional.